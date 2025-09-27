Суркис сделал заявление по новичку 'Динамо', которого уличили в любви к 'русскому миру'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не собирается расставаться с румынским форвардом Владиславом Блэнуцэ. 4 сентября болельщики нашли в аккаунте футболиста видео с пророссийскими пропагандистами и нарративами, что вызвало бурное недовольство.

Несмотря на публичные оправдания Блэнуцэ, фанаты обвинили его в симпатиях к "русскому миру" и потребовали его ухода.

"Владислав Блэнуцэ является и останется футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут обсуждаться. Только недоброжелатели "Динамо" могут распространять подобные нелепости", –сказал глава "Динамо" в комментарии изданию Digi Sport.

Суркис подчеркнул, что за трансфер игрока уже выплачена значительная часть суммы "Университатя Крайова", а сам Блэнуцэ нужен команде как нападающий с голевыми качествами. По словам президента, новичок быстро вписался в коллектив, проявил амбиции и хорошее отношение к партнерам.

Контракт Блэнуцэ предусматривает зарплату 520 тысяч евро за сезон плюс бонусы за результативность. Также, по данным СМИ, его семья в ближайшее время получит более просторное жильё в Киеве — в январе 2026 года у футболиста родится ребенок.

Суркис напомнил и о традициях: ранее в "Динамо" успешно играли румынские легионеры Флорин Чернат и Тибор Гиоане, выступавшие за клуб почти десятилетие. Руководитель выразил уверенность, что и Блэнуцэ способен стать важной фигурой киевлян на долгие годы.

25 сентября в СМИ появилась информация, что Блэнуцэ, который подписал контракт с клубом всего 3 сентября за 1,8 миллиона евро, оказался на грани ухода. Руководство команды якобы приняло решение выставить игрока на трансфер после скандала с его социальными сетями.

Фанаты выступили против игрока, которого они обвинили в любви к "русскому миру", несмотря на его публичные оправдания.

Отметим, что румынский футболист успел сыграть за киевлян три матча, в которых отметился только тем, что стал соавтором гола в ворота своей команды в матче Кубка Украины.

