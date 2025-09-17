Новичок 'Динамо', который фанател от 'русского мира', первый гол забил в свои же ворота. Видео

Новичок киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ стал автором автогола в гостевом матче 1/16 финала Кубка Украины против "Александрии". 23-летний молдавский румын вышел в стартовом составе и отметился первым забитым мячом в футболке столичной команды.

Видео дня

На 58-й минуте хозяева получили право на угловой. Исполнять стандарт взялся Сергей Булеца: 26-летний хавбек подкручивал удар на ближнюю штангу, где и оказался Блэнуцэ. Нападающий столичного клуба подставил голову, срезав круглый снаряд в свои ворота.

Отметим, что этот удар не стал решающий. Еще до окончания основного времени подопечные Александра Шовковского смогли забить победный гол и пройти в следующий этап.

Напомним, что Блэнуцэ оказался в эпицентре громкого скандала, не успев даже дебютировать за команду. В социальных сетях румынского нападающего обнаружили видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым и восхвалением российской культуры.

Также журналисты обнаружили в аккаунте жены игрока в социальной сети TikTok ролики с выступлением диктатора Владимира Путина. Информация быстро распространилась в сети и вызвала гневную реакцию у болельщиков.

На игре УПЛ с "Оболонью" фанаты забросали скамейку запасных "Динамо" ватой и вывесили банер "Блэнуцэ - черт".

Также зрители освистали выход румынского футболиста на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября "Динамо" опубликовало обращение Владислава к болельщикам. 23-летний румынский нападающий неожиданно заговорил на украинском языке, подчеркнув, что гордится возможностью играть за легендарный клуб.

