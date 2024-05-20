'Отдали заслужено!' Экс-чемпион мира из России восхитился победой Усика над Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев назвал заслуженной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 мая. Россиянин отметил, что украинец проделал огромную работу и теперь входит в число лучших боксеров в истории.

Об этом Лебедев заявил в интервью порталу Sport24. Экс-боксер из РФ добавил, что Усик не намного, но все же смотрелся предпочтительнее Фьюри, который не успевал за активностью нашего соотечественника. Успех украинца россиянин назвал следствием труда и упорства.

"Бой отдали заслуженно Усику! Чуть-чуть, но Саша был лучше Тайсона. Наверное, на сегодняшний день Усик является лучшим тяжеловесом в истории бокса. Это трудяга, который все заработал своим собственным трудом – все победы и все свое уважение. Мы знаем, сколько Саша пахал и ждал, как долго он к этому шел. Теперь Усик стал тем, кем он хотел стать", – сказал Лебедев.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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