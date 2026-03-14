От ФИФА потребовали лишить США ЧМ-2026 по футболу

Министр спорта Ирана Ахмад Дониямали выступил против проведения матчей чемпионата мира 2026 года на территории США. Чиновник на церемонии прощания с погибшим адмиралом Али Шамхани заявил о сомнениях в безопасности команды и предложил рассмотреть возможность переноса игр иранской сборной в Мексику.

"ФИФА должна была забрать у США право на проведение чемпионата мира", – цитирует Дониямали SNNTV.

Министр добавил, что иранская сторона рассматривает вариант участия сборной только при проведении матчей на территории Мексики. Он отметил, что если игры пройдут там, "возможно, мы сможем предпринять определенные шаги".

Дониямали также пояснил, что до турнира осталось несколько месяцев, при этом страна находится в условиях войны, а авиасообщение и другие процессы работают в особом режиме. Кроме того, он заявил, что со стороны США звучали угрозы безопасности, подчеркнув: "они сами сказали, что безопасность ваших детей не гарантирована".

Глава спортивного ведомства добавил, что из-за заявлений президента США и противоречивых высказываний возникают серьезные опасения за безопасность иранских игроков в этой стране. Он подчеркнул, что Тегеран уже сообщил о готовности обсуждать вариант проведения матчей в Мексике, если власти страны и ФИФА создадут для этого условия.

В завершение министр выразил надежду на участие сборной Ирана в турнире. По его словам, он рассчитывает, что "условия сложатся так, чтобы наши ребята смогли принять участие в чемпионате мира", однако сейчас такие условия пока не созданы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает нежелательным приезд сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2026 года. Политик объяснил свою позицию соображениями безопасности для самой команды.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, а также десятки высокопоставленных представителей руководства.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали на этой неделе заявил, что национальная футбольная команда не намерена выступать на чемпионате мира.

