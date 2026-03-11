УкраїнськаУКР
Союзники Путина заявили, что сборная страны не выступит на ЧМ-2026 по футболу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
180
Сборная Ирана по футболу не может принимать участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Это связано с тем, что американские хозяева турнира вместе с Израилем наносят авиаудары по стране, в результате одного из которых был ликвидирован аятолла Али Хаменеи.

Об это заявил министр спорта Ирана, который является военным союзником режима Владимира Путина, Ахмад Доньямали, информирует Reuters. По его словам, футболисты лишены возможности выступить на мундиале, где они, по итогам жеребьевке, должны сыграть в американских Лос-Анджелесе и Сиэтле с соперниками из Бельгии, Египта и Новой Зеландией.

"После того как это коррумпированное правительство убило нашего лидера, у нас нет условий для участия в чемпионате мира. Из-за злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, мы были вынуждены вести две войны за восемь или девять месяцев, и тысячи наших соотечественников были убиты. Наши дети не в безопасности. Поэтому при таких обстоятельствах мы не имеем возможности участвовать", – сказал Доньямали.

Иран был единственной страной, чья делегация отсутствовала на церемонии жеребьевки чемпионата мира, которая состоялась в декабре.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп тремя словами ранее отреагировал на угрозы Ирана бойкотировать чемпионат мира по футболу.

