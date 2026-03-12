'Ради их собственной жизни'. Трамп назвал сборную, которой лучше не ехать на ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нежелательным приезд сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2026 года. Политик объяснил свою позицию соображениями безопасности для самой команды.

Видео дня

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. Он прокомментировал возможное участие иранской национальной команды в турнире, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

По словам Трампа, иранской сборной "добро пожаловать на чемпионат мира", однако их присутствие на турнире будет неуместным. Президент США отметил, что это связано с рисками для самой команды.

"Сборная Ирана по футболу приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не считаю уместным, чтобы они там находились, ради их собственной жизни и безопасности", – написал американский лидер.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, а также десятки высокопоставленных представителей руководства.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали на этой неделе заявил, что национальная футбольная команда не намерена выступать на чемпионате мира.

Мундиаль 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. По календарю турнира иранская команда должна была провести матч 15 июня в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии, 21 июня там же встретиться с Бельгией, а 26 июня в Сиэтле сыграть с Египтом.

Накануне стало известно, кто может заменить Иран, который снимается с ЧМ-2026 по футболу

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!