Организаторы боя Усик – Фьюри сделали официальное заявление, закрыв вопрос с новым соперником для украинца

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Организаторы не будут искать нового соперника для украинца и вернут билеты всем болельщикам. Сам поединок не состоится 17 февраля и будет перенесен на более поздний срок.

Видео дня

Турки Аль аш-Шейх уточнил, ситуация со сроками восстановления будет ясна после того, как врачи обследуют травму британца.

"На этом этапе все заинтересованные стороны, включая нашу, будут усердно сотрудничать, чтобы как можно скорее определиться, с новой датой боя. Мы будем публиковать регулярные новости, чтобы держать всех в курсе последних событий", - написал Шейх в соцсети Х (бывшая Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, обладатель титулов WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой официально был перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!