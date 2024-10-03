Опубликована статистика Усика, которая позорит Фьюри, Джошуа и остальных супертяжей

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) демонстрирует феноменальный результат на профессиональном ринге. Его статистика затмевает показатели всех топовых боксеров дивизиона, в том числе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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Об этом пишет издание The Mirror. Его журналисты особо подчеркивают, что Усик не только не проигрывал, но еще и никогда в своей карьере не оказывался в нокдауне. В то время как Джошуа оказывался на настиле ринга девять раз, а Фьюри – восемь, причем последний был потрясен именно украинцем.

Также шесть раз улетал в нокдаун еще один британец – Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), который совсем недавно брутально нокаутировал Джошуа. Если принять во внимание топ-10 супертяжей по версии портала BoxRec, то кроме Усика в нем нет ни одного боксера, который бы имел ноли в графе "поражения" и "нокдауны".

Эти показатели делают украинца по-настоящему главной звездой современного супертяжелого веса, затмевая остальных спортсменов.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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