'Он зверь. Чертов маленький кролик': чемпион мира бросил вызов Усику

Австралийский чемпион в тяжелом весе Джей Опетая (25-0, 19 КО) выразил готовность подраться с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО). Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) отметил, что поединок против нашего соотечественник станет новым вызовом в его карьере.

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Об этом Опетая заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. 29-летний уроженец Сиднея также высоко оценил выступление украинца в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и отметил, что он примет бой с Усиком вне зависимости от весовой категории.

"Я всегда открыт для этого, я бы никогда не отказался от такого боя. Это бой, который я бы принял обеими руками, 100%. Усик – просто зверь. Настоящий зверь. Чертов маленький кролик. Он просто не останавливается. Трудно победить такого великого бойца. Перед Усиком нужно снять шляпу, очень трудно боксировать так 12 раундов, как он сделал это в реванше с Фьюри. Это надо уважать", – сказал Опетая.

Накануне появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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