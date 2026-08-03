Зеленский рассказал, какие должности займут Умеров и Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых решениях в отношении Рустема Умерова и Игоря Клименко. Глава государства определил их будущие полномочия, которые будут касаться разведывательной деятельности, международных переговоров и координации политики в сфере безопасности.

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Об этом Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины, сообщает "Укринформ". Также обсудили новые детали международного сотрудничества в сфере производства беспилотников.

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