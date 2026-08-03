Как ускорить домашний Wi-Fi: способы, которые действительно работают

Одними из самых раздражающих вещей в быту являются постоянная буферизация видео во время просмотра, лаги в играх или медленная загрузка файлов. Конечно, первое, что стоит проверить в такой ситуации, – это скорость интернет-соединения. Но проблема может крыться и в работе Wi-Fi-роутера.

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Издание Engadget рассказало, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Начните с самого простого. Если устройство плохо ловит сигнал или постоянно теряет сеть, попробуйте переставить роутер поближе к центру помещения. Если у него есть внешние антенны, разведите их в разные стороны и направьте под разными углами, чтобы улучшить покрытие. Также старайтесь не ставить роутер рядом с другой бытовой техникой или электроникой (например, микроволновыми печами), которая может заглушать беспроводной сигнал.

Владельцам высокоскоростного интернета, которые на практике видят лишь малую толику реальных возможностей своей сети, стоит проверить диапазон Wi-Fi, к которому подключено устройство. Многие роутеры создают отдельную сеть 5 ГГц, которая работает значительно быстрее, чем классическая 2,4 ГГц. Если ваше устройство "сидит" на 2,4 ГГц, скорость будет ограничена примерно до 100 Мбит/с, что и близко не стоит рядом с гигабитными возможностями диапазона 5 ГГц.

Включите SQM, если эта функция доступна

Бывает и так, что интернет начинает "тормозить" только тогда, когда кто-то из домочадцев запускает ресурсоемкую загрузку или включает видео в 4K. Если эта ситуация вам знакома, то роутер, скорее всего, столкнулся с проблемой под названием Bufferbloat (переполнение буфера). Маршрутизатор передает и принимает данные небольшими пакетами, которые перед отправкой становятся в очередь. Когда несколько устройств одновременно загружают или передают большие объёмы данных, эта очередь разрастается до гигантских размеров. И хотя пропускной способности канала хватает на всё, именно задержка в этой очереди и создаёт ощутимые пролаги.

На практике это приводит к зависанию видео, высокому пингу в онлайн-играх или просто затрудняет просмотр веб-страниц. Проверить, страдает ли ваш роутер от этой проблемы, можно с помощью онлайн-теста Waveform Bufferbloat test. Если под нагрузкой тест фиксирует сильные скачки задержки, то Bufferbloat действительно портит вам жизнь. Современные маршрутизаторы часто поддерживают технологию Smart Queue Management (SQM). Она создана именно для разумного управления очередями пакетов, чтобы ни одно устройство не могло "занять" себе весь интернет-канал.

Зайдите в веб-интерфейс роутера или в фирменное приложение на смартфоне. Эта функция может называться по-разному в зависимости от производителя, но обычно она находится в меню Quality of Service (QoS) или в похожих настройках. SQM – это усовершенствованная форма QoS, которая интеллектуально распределяет трафик и поддерживает низкий пинг даже тогда, когда сеть максимально загружена.

Другие шаги по устранению проблем с роутером

Wi-Fi-роутеры не приходится менять слишком часто, но если ваша модель устарела на несколько поколений, именно это может быть главной причиной низкой скорости. Стандарты Wi-Fi – тема не самая простая для понимания, но, если говорить кратко, каждое новое поколение обычно обеспечивает более высокую скорость, лучший радиус действия, меньшую задержку и более умные функции. Впрочем, прежде чем бежать в магазин за новым маршрутизатором, стоит провести базовое обслуживание имеющегося.

Для начала просто перезагрузите его. Роутеры рассчитаны на непрерывную работу, но, как и любая техника, со временем могут накапливать ошибки и работать медленнее. Обычная перезагрузка сбросит временные сбои и очистит оперативную память. Выключите роутер, вытащите вилку из розетки, подождите около 30 секунд и включите его снова.

Если вы пользуетесь приложением для роутера, проверьте наличие обновлений прошивки. Производители постоянно исправляют ошибки, которые могли влиять на производительность сети, в новых версиях ПО. Обновление сетевого оборудования (как и смартфона или ПК) также гарантирует наличие свежих патчей безопасности.

В крайнем случае можно выполнить полный сброс настроек роутера до заводских. Это нередко решает хронические проблемы или устраняет последствия неудачных настроек. Правда, после этого вам придется заново настраивать название сети, пароль и другие параметры.

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