Россия изменила тактику ударов: зачем массово уничтожает АЗС в Украине и стоит ли ожидать дефицита бензина

Россия наносит удары по украинским автозаправочным станциям в первую очередь для оказания психологического давления и в пропагандистских целях, однако это не приводит к масштабному дефициту топлива, ведь около 85 % поврежденных АЗС уже возобновили работу или находятся в процессе восстановления. В то же время наибольшую угрозу для украинского рынка создают рекордно высокий мировой спрос и минимальные запасы топлива, из-за чего цены остаются под давлением, а быстрого улучшения ситуации пока не ожидается.

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Об этом рассказал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн в комментарии СМИ. По его словам, нынешняя ситуация даже сложнее, чем была весной.

Если в марте традиционно продолжался сезон низкого потребления топлива, а мировые запасы были достаточно высокими, то сейчас все наоборот. Летом спрос в мире находится на максимальном уровне, а запасы существенно сократились.

Особенно это касается США, которые весной активно поставляли топливо в Европу, компенсируя дефицит. За это время американские резервы значительно истощились, а пополнить их в полном объеме не удалось. Именно поэтому любые новые риски на мировом рынке мгновенно отражаются на ценах.

Украина зависит от импорта

После потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей Украина полностью зависит от импортного топлива. Основные поставки поступают через Польшу, Румынию, страны Балтии и другие государства Европы. Весной украинский рынок уже столкнулся с ситуацией, когда отдельные страны временно ограничивали экспорт, пытаясь в первую очередь обеспечить собственных потребителей.

Сегодня подобные риски сохраняются, однако эксперт отмечает, что даже если отдельные маршруты усложняются, у Украины есть альтернативные каналы поставок. В 2022 году топливо доставляли даже из Западной Европы по сложным мультимодальным маршрутам с использованием речных барж, железной дороги и автомобильного транспорта.

Отмечается, что это было долго и дорого, но позволило избежать полного коллапса. Поэтому даже в нынешней сложной ситуации речь идет прежде всего о возможном подорожании, а не о дефиците.

Зачем Россия наносит удары по АЗС

В последние месяцы Россия всё чаще наносит удары именно по автозаправочным станциям. По мнению Куюна, военного смысла такие удары практически не имеют, главная цель – психологическое давление на население, создание атмосферы страха и демонстрация кадров разрушений для российской пропаганды.

Горящая АЗС эффектно смотрится на видео, которое активно используется российскими СМИ в качестве доказательства якобы успешных ударов по украинской инфраструктуре. В то же время уничтожить топливную систему такими атаками гораздо сложнее, чем может показаться.

Несмотря на многочисленные атаки, эксперт не прогнозирует повторения топливного кризиса 2022 года. Причина проста – современные автозаправочные станции имеют подземные резервуары с системами защиты. В случае удара автоматически перекрывается подача топлива, поэтому чаще всего повреждается только наземное оборудование.

Колонки, насосы и кассовые модули можно относительно быстро заменить. По словам Куюна, около 85 % всех подвергшихся атакам АЗС уже возобновили работу или находятся на завершающем этапе ремонта.

Лишь небольшая часть заправок вблизи линии фронта не восстанавливается из-за постоянной опасности обстрелов. Поэтому даже если Россия продолжит такие удары, они не должны привести к системному дефициту топлива.

Самая большая проблема — мировые цены

Самый серьезный вызов сегодня связан не с российскими атаками на украинские АЗС. Из-за войны на Ближнем Востоке, нехватки мировых запасов и перестройки глобальных потоков поставок топливо дорожает во всем мире.

Дополнительное влияние оказывают и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Россия была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива, однако после атак сократила экспорт. В результате страны, которые ранее закупали российское топливо, начали активно скупать продукцию на европейском рынке, усиливая конкуренцию и повышая цены.

Куюн считает, что главной задачей государства должно оставаться обеспечение бесперебойной логистики и помощь импортерам в доставке топлива. В то же время административное регулирование цен или жесткое вмешательство в работу рынка может только ухудшить ситуацию, ведь поставщики просто потеряют мотивацию завозить дорогое топливо.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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