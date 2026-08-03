Старые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве летом 2026 года

В Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 29 800 до 152 000 долларов. Дешевле всего:

в Гостомеле – 29 800 долларов;

Буче – 38 000 долларов;

Деснянском районе столицы – 45 000 долларов;

Вышгороде – 49 000 долларов;

Ирпене – 49 500 долларов;

Броварах, Святошинском районе – 50 000 долларов;

Вишневом – 52 000 долларов;

Петропавловской Борщаговке – 55 000 долларов.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 152 000 грн. Также высокие цены зафиксированы в :

Шевченковском – 92 300 долларов;

Голосеевском – 79 000 долларов;

Подольском районах столицы – 78 700 долларов.

Дороже стало покупать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне стоимость такого жилья обойдется в 105 000 долларов, что на 5% выше, чем годом ранее.

Также выросли цены на 3-комнатные квартиры. Ныне это стоит 155 000 долларов, что на 3% выше, чем было в 2025 году.

Старые квартиры стоят дороже новых

В то же время, по словам обозревательницы рынка недвижимости Виктории Берещак, старые квартиры в Украине нередко стоят дороже новых. Однако только если такое жилье хорошо сохранилось, прошло реставрацию. В частности, по оценкам специалистов, наибольшую ценность на рынке имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве.

Она отметила: прежде всего, речь идет о квартирах в исторических домах в центральных районах крупных городов. Помимо этого, по ее словам, на высокую стоимость жилья могут влиять и другие факторы. В частности:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

Впрочем, подчеркивается, квартиры не во не всех старых домах можно выгодно продать. Так, отмечается, в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции.

"Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти. А покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

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