Monobank запустил новую функцию в приложении: что теперь можно прикреплять к платежам

Monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять фотографии чеков, квитанций или других документов непосредственно к банковским транзакциям. Отмечается, что это поможет не потерять подтверждения покупок, быстро находить нужные чеки и удобнее контролировать собственные расходы или покупки, совершенные близкими, имеющими доступ к карте.

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О запуске новой функции сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. Нововведение уже начало постепенно появляться у пользователей после обновления приложения.

Как работает новая функция

Механизм максимально прост: нужно открыть нужную банковскую операцию в приложении, после чего выбрать пункт "Загрузить файл". Далее пользователь может прикрепить:

фотографию бумажного чека;

квитанцию;

документ;

фотографию приобретенного товара;

другой файл, относящийся к конкретной покупке.

После загрузки файл будет храниться вместе с транзакцией, поэтому найти его можно будет в любое время, открыв историю операций. Многие люди после покупок фотографируют чеки или сохраняют их в галерее смартфона. Через некоторое время найти нужный документ среди сотен фотографий становится сложно.

Теперь все подтверждения покупки можно привязать непосредственно к платежу, что значительно упрощает поиск. Еще один распространенный сценарий — когда человек через несколько недель не может вспомнить, на что именно были потрачены средства. Фото чека или самой покупки поможет быстро восстановить детали расходов.

Новая функция пригодится и тем, кто предоставляет доступ к карте близким, членам семьи или личным помощникам. В таком случае после совершения покупки можно прикрепить фотографию чека или товара к соответствующей операции.

Функция также может помочь людям, которые внимательно следят за своими финансами. Для предпринимателей, фрилансеров и сотрудников, отчитывающихся о служебных расходах, такая возможность также станет дополнительным способом упорядочить документы без использования отдельных приложений или облачных хранилищ.

В Monobank отмечают, что новая функция внедряется постепенно, поэтому она может появиться не у всех пользователей одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Monobank появилась новая функция, позволяющая блокировать переводы от конкретного пользователя, если он использует комментарии к платежам для нежелательного общения. Воспользоваться новой опцией можно в деталях перевода, а блокировать разрешено не только "бывших", но и любых отправителей, чьи сообщения надоедают.

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