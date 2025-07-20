'Нокаутировал 'Иваном'. Усик сделал неожиданное признание на пресс-конференции после боя с Дюбуа. Видео

Украинский боксёр Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, что левый размашистый боковой удар, которым он нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше, называется "Иван". Во время пресс-конференции после боя, трехкратный абсолютный чемпион признался, что впервые этот прием использовал еще в 2019 году, выступая в США в первом тяжелом весе.

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По словам Усика, подготовка к бою шла основательно: вместе с тренером Юрием команда детально проанализировала их первую встречу с Дюбуа и на протяжении двух лет отрабатывала тактические решения.

"Мы готовили комбинации, в частности удар левой рукой, который называется "Иван". Это украинское имя. "Иван" – это такой большой парень, который живет в деревне, работает на ферме: "Как тебя зовут? Иваааан!". Козак... Это тяжелый удар", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой битве, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Также стало известно, кто на момент остановки поединка в 5-м раунде побеждал по очкам.

Позже появилось видео лучших моментов схватки.

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