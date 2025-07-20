Брутальный нокаут и победа Украины: как прошел реванш Усика и Дюбуа. Фоторепортаж

Легендарный украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) победил британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше. Наш соотечественник нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира (дважды в супертяжелой весовой категории и один раз – в тяжелой).

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Поединок против Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" прошел совершенно не так, как того ожидали эксперты. Аналитики прогнозировали, что британец понесется вперед с первых минут, а украинец перехватит инициативу во второй половине боя и заберет победу.

Однако с началом боя стало понятно, что лондонец совершенно не готов к поединку. Как итог, уже в пятом раунде Усик завершил бой. Сначала наш боксер отправил соперника в нокдаун. А после того, как тот сумел подняться, мощным левым боковым нокаутировал хозяина ринга.

OBOZ.UA представляет вашему вниманию лучшие фото поединка на стадионе "Уэмбли".

После боя была опубликована впечатляющая статистика реванша Усика и Дюбуа, которая подтвердила превосходство украинца.

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