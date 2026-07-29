"Никто не будет разбираться". Ультрас "Динамо" обратилось к украинцам из-за ситуации в Польше

Фанатское движение WBC Ультрас "Динамо" выступило с предупреждением для украинских болельщиков, которые посещают матчи киевского клуба в еврокубках. Их призвали соблюдать повышенную осторожность, особенно во время игр, проходящих в Польше, отметив высокий риск потери клубной и национальной символики.

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В официальном обращении WBC Ультрас "Динамо" напомнили, что у киевских фанатов есть немало противников среди европейских ультрас. Особое внимание уделили болельщикам, которые отправляются на выездные матчи или посещают домашние встречи команды в Польше.

В заявлении подчеркнули, что представители враждебных фанатских группировок не будут выяснять, является человек ультрас или обычным зрителем. Также не имеет значения, идет ли речь о флаге, купленном в клубном магазине, или о баннере военного подразделения.

"Никто не будет разбираться: фанат вы или простой болельщик. Никто не будет разбираться: это обычный флаг из клубного магазина или баннер военного подразделения. Если появится возможность оставить вас без баннеров или флагов, может найтись тот, кто этой возможностью воспользуется", – говорится в обращении.

В связи с этим украинцев призвали внимательно следить за своими вещами как в городе, где проходит матч, так и на стадионе.

Предупреждение появилось после событий первого поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Динамо" и ПАОК, который состоялся 23 июля в польском Люблине. Во время встречи радикальные фанаты греческого клуба вывесили российский флаг, после чего часть болельщиков киевской команды попыталась прорваться к гостевому сектору. Потасовка завершилась вмешательством стюардов и польской полиции, применившей слезоточивый газ.

После инцидента "Динамо" подало жалобу в дисциплинарные органы УЕФА с требованием дать оценку демонстрации символики страны-агрессора. Кроме того, киевский клуб отказался от гостевой квоты билетов на ответный матч в Салониках и призвал украинских болельщиков не посещать эту встречу из соображений безопасности.

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