"Динамо" сделала официальное заявление о позорной провокации на матче Лиги Европы

Появление российского флага на трибуне с болельщиками ПАОКа во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы в Люблине вызвало резкую реакцию киевского "Динамо". Киевский клуб обратилось к УЕФА с требованием дать оценку произошедшему и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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В "Динамо" подчеркнули, что этот символ ассоциируется с полномасштабной войной России против Украины, в результате которой ежедневно гибнут украинские военные и мирные жители. В клубе назвали демонстрацию российского триколора откровенной провокацией.

"Каждый день наши города и села подвергаются террористическим бомбардировкам, которые разрушают судьбы многих семей и уносят жизни мирного населения, в том числе детей. Эти и другие варварские деяния совершаются именно под тем триколором, которым болельщики ПАОКа решили придать пикантности своим эмоциям от футбольного зрелища. Показательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать российскую символику", – говорится в заявлении.

Киевский клуб призвал дисциплинарные органы УЕФА отреагировать на инцидент. В "Динамо" напомнили, что европейский футбольный союз после начала полномасштабной войны отстранил российские клубы от международных соревнований, и выразили надежду, что организация проявит такую же принципиальность в отношении подобных провокаций на трибунах.

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