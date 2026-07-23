"Динамо" забило первым, пропустило три гола подряд и почти отыгралось в квалификации Лиги Европы. Видео

Киевское "Динамо" потерпело поражение от греческого ПАОКа в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 2:3, при этом команда Игоря Костюка сумела сократить отставание лишь в концовке встречи.

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Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Владимир Бражко подобрал мяч, прошел через оборону соперника и точным ударом отправил его в левый нижний угол ворот.

Однако удержать преимущество киевляне не смогли. На 13-й минуте Андрия Живкович вывел на ударную позицию Янниса Константелиаса, который восстановил равновесие.

Еще до перерыва ПАОК вышел вперед: после ошибки защитников Христос Зафейрис с близкого расстояния поразил ворота Руслана Нещерета.

Сразу после возобновления игры греческий клуб увеличил преимущество. На 51-й минуте Яннис Константелиас ассистировал Баптисту Сантамарии, который точным ударом сделал счет 3:1.

По ходу второго тайма тренерский штаб "Динамо" освежил игру заменами. На поле появились Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и Джастин Лонвейк, что помогло хозяевам активнее действовать в атаке. За несколько минут до конца встречи Буяльский вывел Лонвейка на ударную позицию, и нидерландский полузащитник отправил мяч в нижний угол, сократив разрыв до минимума.

В оставшееся время киевляне пытались спасти матч, однако ПАОК сумел удержать победный счет. Ответный матч между киевским "Динамо" и греческим ПАОКом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг, 30 июля 2026 года.

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