Развлечение, разрушающее Карпаты: экологи показали, какой вред наносит джипинг горам. Видео

Экологи обратили внимание на последствия джипинга в Карпатах и показали, как внедорожники разрушают горные экосистемы. Они подчеркнули, что проезд автомобилей, мотоциклов и другой техники наносит ущерб природе, а убытки от таких нарушений уже исчисляются миллионами гривен.

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Серию тематических публикаций обнародовал в Instagram проект Pralis.media, который называет себя "Голосом дикой природы Украины". Авторы подчеркнули, что джипинг в заповедниках является нарушением закона и имеет реальные последствия для окружающей среды.

По их словам, только по результатам проверок в Карпатах ущерб от незаконного проезда внедорожников уже оценили в 1,4 млн гривен. Экологи отметили, что эти нарушения удалось выявить после обработки обращений граждан, поступавших через приложение "ЭкоЗагроза".

Хрупкие экосистемы

В Pralis.media пояснили, что многие люди воспринимают джипинг лишь как активный отдых и не задумываются о том, насколько уязвима природа высокогорья. На высоте свыше 1000 метров тонкий слой почвы удерживают корни трав, мхов и кустарников. Когда эту естественную защиту разрушают колеса внедорожников, дождевая вода начинает вымывать землю, а со временем на склонах образуются глубокие овраги.

Экологи подчеркивают, что горы не успевают восстанавливаться после таких нагрузок. Именно поэтому устойчивый туризм и бережное отношение к природе они называют единственным способом сохранить Карпаты.

Авторы проекта также обратили внимание на ответственность человека перед природой. Они отметили, что многие воспринимают Карпаты как красивую локацию для отдыха или фотографий, тогда как для сотен видов растений и животных это единственный дом.

"Каждый "джипинг-тур" по карпатским хребтам оставляет шрамы, которые природа будет заживлять десятилетиями. Уничтожен плодородный слой почвы, разрушены места обитания животных и растительный покров. Такие развлечения, как джипинг, изменяют экосистемы, которые формировались веками. Стоят ли минуты драйва такой цены?" – говорится в одном из постов.

Почему это опасно

В Pralis.media также подчеркнули, что под ногами человека существует целый мир, который часто остается незамеченным. Речь идет о мхах, лишайниках, редких растениях, насекомых и микроорганизмах, которые вместе формируют хрупкие экосистемы Карпат.

"Под нашими ногами существует мир, который большинство из нас никогда не замечает. Мхи, лишайники, редкие растения, насекомые и микроорганизмы вместе формируют хрупкие экосистемы, от которых зависит жизнь Карпат. Их легко разрушить – и чрезвычайно трудно восстановить. Оставим колеса на дорогах, а горы – дикой природе. НЕТ джипингу в Карпатах!" – подчеркнули авторы проекта.

Особое внимание они уделили высокогорным озерам. По словам экологов, эти водоёмы формировались тысячелетиями, поэтому даже однократный заезд автомобиля в воду может иметь долгосрочные последствия. Загрязнение в таких условиях сохраняется годами, а естественное восстановление происходит очень медленно.

Последствия джипинга

Экологи также объяснили, что вред от колеи на горных склонах не ограничивается лишь повреждением поверхности. Они отметили, что именно разрушение верхнего слоя почвы запускает процессы эрозии. Со временем вода все сильнее вымывает землю, и небольшие колеи могут превратиться в глубокие овраги.

Отдельно авторы обратили внимание на угрозу для животных. После дождей вдоль горных дорог образуются временные лужи, где откладывают икру карпатские тритоны, саламандры и другие редкие земноводные.

По словам экологов, одного проезда внедорожника достаточно, чтобы уничтожить икру, личинок и целое поколение этих животных. Именно поэтому даже кратковременный заезд транспорта в места дикой природы может иметь последствия, которые будут ощущаться еще много лет.

Напомним, в городе Яремче возник конфликт между организаторами джип-туров и экологическими службами. Группа лиц пыталась помешать работе пункта экологического контроля после ужесточения проверок в регионе.

Также OBOZ.UA сообщал, что катание на джипах и квадроциклах в Карпатах является популярным, однако вредным для экосистемы гор развлечением. Массовое передвижение внедорожников и квадроциклов по территории заповедных зон приводит к критическому разрушению горных дорог, значительной эрозии почв и необратимому повреждению уникальных экосистем.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Ивано-Франковской области открылся первый пункт экологического контроля Государственной экологической инспекции Карпатского округа. Новый центр будет работать в Яремче и обслуживать сразу четыре общины, а его инспекторы будут контролировать незаконные вырубки леса, джипинг, загрязнение воды и другие нарушения природоохранного законодательства.

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