Связано с Россией. Греки устроили гнусную провокацию на матче "Динамо". Фото и видео

Во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и ПАОКом болельщики греческого клуба вывесили на трибуне российский триколор. Инцидент случился в концовке встречи на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине, где столичная команда проводила домашний еврокубковый матч. Российский флаг появился в гостевом секторе, который занимали активные ультрас ПАОКа.

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По информации Telegram-канала Zorya Londonsk, рядом с ними также находились фанаты польского "Видзева" из Лодзи. Появление триколора было встречено громким свистом и недовольным гулом со стороны украинских болельщиков, находившихся на стадионе.

Связь ПАОКа с Россией известна давно. Владельцем греческого клуба остается российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди, который в прошлом был депутатом Государственной думы РФ и известен своими тесными связями с российской властью.

Кроме того, ультрас ПАОКа на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения с фанатами московского ЦСКА, а также сербского "Партизана", что неоднократно становилось предметом обсуждения в футбольной среде.

Сам матч завершился победой ПАОКа со счетом 3:2. Ответная встреча состоится 30 июля в Греции, где команды разыграют путевку в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

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