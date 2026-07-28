Над Украиной взойдет Олений Луна: когда его можно будет увидеть

29 июля жители Украины смогут увидеть полную Луну, которую традиционно называют Оленьей. Пик полной фазы придется на среду, 29 июля, а лучше всего наблюдать за восходом спутника Земли после захода солнца, когда он появится над юго-восточным горизонтом.

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Об особенностях июльской полной Луны рассказали в издании The Old Farmer's Almanac. Там отметили, что максимальной освещенности Луна достигнет 29 июля в 10:36 по восточному времени США. В этот момент он будет находиться ниже горизонта для большинства наблюдателей в Северной Америке, поэтому лучшее время для наблюдения — вечер после захода солнца.

Название "Олений месяц" связано с природными изменениями, происходящими в этот период года. Самцы оленей именно в июле активно отращивают новые рога после того, как ежегодно сбрасывают старые. С возрастом рога становятся больше и массивнее, поэтому именно эта особенность и дала название июльской полной Луне.

В "The Old Farmer's Almanac" объясняют, что традиционные названия полнолуния происходят из культур коренных народов Северной Америки, а также из европейских и колониальных традиций. Изначально они относились не только к одному дню полнолуния, но и ко всему лунному циклу.

Другие названия

У разных народов июльская полная Луна имела и немало других названий. Среди них — Месяц линьки перьев, Лососевый месяц, Ягодный месяц, Месяц спелой малины, Месяц спелой кукурузы и Месяц, когда созревает черемуха.

Также встречаются названия "Грозовой месяц" и "Месяц середины лета". Они отражают характерную для июля погоду с грозами и то, что этот период приходится на середину летнего сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с середины июля до второй половины августа жители Земли могут наблюдать метеорный поток Персеиды. В 2026 году он продлится с 17 июля по 24 августа, а наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

По их данным, во время пика активности при благоприятных условиях в небе можно увидеть до 80 метеоров в час, хотя фактическое количество зависит от места наблюдения и состояния неба.

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