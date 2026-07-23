Полный отказ: "Динамо" выступило с важным с заявлением перед матчем Лиги Европы

Киевское "Динамо" рекомендовало своим болельщикам отказаться от посещения матча команды в Салониках с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы. "Бело-синие" объявили о том, что решили не использовать свою квоту билетов на игру 30 июля из соображений безопасности.

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Об этом говорится в заявлении "Динамо" на официальном сайте клуба. В столичной команде не конкретизировали причин своего решения, однако напомнили о возможных провокациях со стороны греческих болельщиков и призвали своих поклонников соблюдать осторожность.

"Сообщаем, что наш клуб отказался от предусмотренной регламентом УЕФА гостевой квоты билетов на стадионе "Тумба" в Салониках. Это решение принято из соображений безопасности зрителей, учитывая возможные риски провокаций и конфликтных ситуаций накануне, во время проведения и после окончания встречи между ПАОКом и "Динамо" в Греции. Просим отнестись к нему с пониманием. Тем болельщикам, которые все же планируют посетить этот футбольный матч, рекомендуем обратиться за консультациями и рекомендациями в Консульство Украины в Салониках", – говорится в обращении киевлян.

Напомним, что матч ПАОК – "Динамо" состоится 30 июля. Неделей ранее команды проведут встречу в польском Люблине, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с ПАОКом киевское "Динамо" официально подписало футболиста сборной Украины.

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