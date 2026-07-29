Во Вроцлаве взяли под стражу подозреваемых в избиении пары из Украины: защита нападавших выдвинула новую версию событий. Видео

Суд в польском Вроцлаве избрал меру пресечения двум мужчинам, подозреваемым в нападении и жестоком избиении граждан Украины. Обоих отправили под стражу на три месяца. В то же время защита задержанных заявила, что конфликт якобы не был связан с национальностью потерпевших.

Видео дня

Об этом пишет Bankier.pl со ссылкой на решение Районного суда Вроцлава и заявления прокуратуры. В сети польские журналисты также обнародовали соответствующее видео.

Суд арестовал двух подозреваемых в избиении украинцев

Районный суд Вроцлава удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для 45-летнего Адама Ц. и 27-летнего Томаша М.

Адаму Ц. инкриминируют избиение, применение насилия по признаку национальной принадлежности потерпевших, а также совершение преступления из хулиганских побуждений. Кроме того, ему предъявлено обвинение в рецидиве. В случае доказательства вины Адаму Ц. грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Томаша М. также подозревают в избиении и применении насилия в отношении потерпевших. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на почве национальной ненависти.

Оба подозреваемых не признали свою вину. Томаш М. дал показания во время допроса, тогда как Адам Ц. отказался отвечать на вопросы как в прокуратуре, так и в суде.

Защита отрицает национальный мотив

Адвокат Адама Ц. Матеуш Кроликевич заявил журналистам, что его подзащитный не признает выдвинутых обвинений.

По словам защитника, конфликт якобы возник из-за обычной ссоры и не был связан с национальностью потерпевших.

Однако прокуратура настаивает, что следствие рассматривает именно мотив ненависти по национальному признаку. Прокурор Беата Ленцкая сообщила, что суд полностью согласился с аргументами стороны обвинения о необходимости взятия подозреваемых под стражу.

Что известно о нападении

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, на улице Окулицкого во Вроцлаве. Пострадали 20-летняя украинка и 21-летний гражданин Украины.

По словам польских правоохранителей, конфликт начался в магазине во время ссоры в очереди, после чего продолжился уже на улице.

Прокуратура сообщила, что нападение длилось несколько минут. Видео, которое распространили в социальных сетях, запечатлело лишь заключительную часть событий. Следователи уже изъяли записи камер видеонаблюдения из магазина, которые должны помочь полностью восстановить хронологию инцидента.

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин жестоко избивают украинца, а его спутница пытается защитить его от нападавших. Обоих пострадавших госпитализировали. В частности, женщине потребовалось наложение швов из-за травмы уха.

Полиция разыскивает еще одного нападавшего

Подозреваемые Адам Ц. и Томаш М. были задержаны вечером 28 июля. В то же время полиция продолжает розыск третьего участника нападения.

По информации польских СМИ, один из нападавших на украинскую пару во Вроцлаве, Адам Ц., известен под прозвищем "Цицу". У него есть криминальное прошлое, а сейчас он занимается боксом и выступает в поединках на голых кулаках.

Второй подозреваемый, Томаш М., является футбольным хулиганом и участвует в боях по правилам ММА.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на случаи насилия в отношении украинцев. В ответ в президентской канцелярии заявили о неспособности правительства обеспечить безопасность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!