Непобедимый супертяж указал на 'очень странную' ситуацию в бою Усик – Фьюри

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (20-0, 17 КО), комментируя бой между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), обратил внимание на непонятное поведение рефери. Сиренко считает, что судья вел себя в ринге непрофессионально.

"Очень эмоциональный и интересный поединок. Не так часто увидишь Александра Усика, боксирующего первым номером, атакующего и давящего. Был очень поражен, когда он смог отправить Фьюри в нокдаун. По нашему счету, это была украденная досрочная победа. Потому что рефери должен или остановить бой… Он очень странно вел себя, давал возможность Тайсону отдыхать, давал дополнительное время", – цитирует Сиренко tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, битва Усик – Фьюри прошла дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей. Наш соотечественник стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул "From Ukaine!" ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

Спустя сутки чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума, несколькими словами прокомментировав победу над Тайсоном Фьюри.

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