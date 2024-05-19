Гимн Украины перед боем Усик – Фьюри вызвал овации на арене в Саудовской Аравии. Видео

Гимн Украины за несколько минут до старта боя между WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и Украине.

Усик был при этом полностью сосредоточен на борьбе и не демонстрировал никаких эмоций, прокручивая в голове предстоящую битву.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик в своем крайнем поединке 27 августа на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

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