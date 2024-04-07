Не победит. Легенда бокса сделал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс-младший в который раз выразил уверенность, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не победит чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) если не сможет контролировать темп боя. Такой однозначный прогноз 55-летний Джонс сделал в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и в сентябре 2015 года выклянчил российское гражданство, Александр Усик – это парень, который отлично технически оснащен, но он не слишком взрывной.

"Если бы он был более резким, то мог бы стать проблемой для Тайсона. В боях с большими парнями нужно взвинчивать темп, иначе они не будут вас бояться. Если он не придумает, как это сделать до боя, то не победит Тайсона Фьюри. Не имеет значения, кто и что говорит в эфире. Тайсон не воспринимал Фрэнсиса Нганну всерьез, с Усиком все будет по-другому", – заявил Рой Джонс-младший.

Несколько дней назад оссийский чемпион СССР, Европы и мира среди любителей по боксу Юрий Арбачаков выразил уверенность, что если Усик будет просто по-любительски боксировать, то судьи ему не дадут победу по очкам.

Изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Напомним, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине, а Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. В свою очереднь британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Отметим, что бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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