Бывший американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который в 2018 году получил гражданство России, назвал Александра Усика (24-0, 15 КО) лучшим боксером мира. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также добавил, что ему неприятно так говорить из-за национальности нашего соотечественника.

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Об этом Монсон, который в 2023 году стал депутатом парламента Башкортостана от путинской партии "Единой России", заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Бывший американец, который продался РФ и яро поддерживает агрессию против нашей страны, подчеркнул, что победой над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) Усик доказал свое величие.

"Усик сейчас лучший в мире. Мне не нравится так говорить, потому что он украинец и поддерживает Украину, но правда есть правда. Он уже дважды победил Фьюри. Он просто победил парня. Он лучший, дважды был сильнее. Это были довольно близкие бои, но он выиграл оба решения", – сказал Монсон.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усика на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцию на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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