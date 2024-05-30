Не нокдаун: назван решающий момент боя Усик – Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал 11-й раунд решающим в поединке Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) 18 мая. По мнению функционера, именно предпоследняя трехминутка, которую два судьи отдали в пользу украинца, определили победителя боя.

Об этом Сулейман написал в своей колонке для портала fightnews.com. Глава WBC добавил, что определяющим стало решение американского судьи Майка Фицджеральда который засчитал 11-й раунд в пользу Усика, что позволило украинцу победить на карточке рефери из США 114-113.

"После детального анализа оказывается, что все решилось в 11-м раунде. Судья Фицджеральд, итоговый счет которого составил 114-113 в пользу Усика, в одиннадцатом раунде дал счет 10-9 в пользу Усика. Это был равный раунд, в котором трудно было вести подсчет и определить победителя. Если бы судья Фицджеральд отдал победу в этом раунде в пользу Фьюри, его окончательный счет был бы 114-113 в пользу Фьюри и тот выиграл бы", – отметил Сулейман.

Накануне была официально названа дата реванша Александра и Тайсона. Пока неизвестно, будут ли стоять на кону второго боя все пояса.

Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса после поединка 18 мая.

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