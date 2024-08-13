'Не хочется никаких реваншей': Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выразил готовность провести третий бой с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Наш соотечественник отметил, что остался должен британскому боксеру за два поединка, которые состоялись в 2021-2022 годах.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing. По словам украинского супертяжа, он уверен в своей победе над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше и триумфе Джошуа в поединке против Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО), после чего промоутеры захотят трилогию Александра и Энтони.

"Мне особо не хочется никаких реваншей... Но когда мы победим во второй раз Тайсона Фьюри и когда Энтони Джошуа победит Даниеля Дюбуа, то, конечно, захотят сделать третий бой. И с моей точки зрения, я не имею права отказать Энтони Джошуа в третьем поединке. Потому что он дал мне два невероятных поединка. Он мне помог стать еще более известным в мире. Это сделал Энтони. И если так случится, я готов с ним на третий бой", – сказал Усик.

Отметим, что украинец победил британца в 2021 году единогласным решением судей, а через год – раздельным. 18 мая Усик побил Тайсона Фьюри, с которым проведет второй поединок. Джошуа и Дюбуа подерутся 21 сентября за пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого был вынужден отказаться наш боксер.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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