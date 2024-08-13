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"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Не хочется никаких реваншей': Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выразил готовность провести третий бой с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Наш соотечественник отметил, что остался должен британскому боксеру за два поединка, которые состоялись в 2021-2022 годах.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing. По словам украинского супертяжа, он уверен в своей победе над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше и триумфе Джошуа в поединке против Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО), после чего промоутеры захотят трилогию Александра и Энтони.

"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

"Мне особо не хочется никаких реваншей... Но когда мы победим во второй раз Тайсона Фьюри и когда Энтони Джошуа победит Даниеля Дюбуа, то, конечно, захотят сделать третий бой. И с моей точки зрения, я не имею права отказать Энтони Джошуа в третьем поединке. Потому что он дал мне два невероятных поединка. Он мне помог стать еще более известным в мире. Это сделал Энтони. И если так случится, я готов с ним на третий бой", – сказал Усик.

"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри
"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Отметим, что украинец победил британца в 2021 году единогласным решением судей, а через год – раздельным. 18 мая Усик побил Тайсона Фьюри, с которым проведет второй поединок. Джошуа и Дюбуа подерутся 21 сентября за пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого был вынужден отказаться наш боксер.

"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Не хочется никаких реваншей": Усик рассказал, что будет после второго боя с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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