Вскоре соединит две страны: в Европе завершают строительство самого длинного железнодорожного туннеля в мире

В Европе завершают работы над 64-километровым Бреннерским базисным тоннелем, который соединит Австрию и Италию. После 19 лет строительства самый длинный железнодорожный тоннель в мире, стоимостью более 10 миллиардов евро, завершит основные строительные работы.

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Об этом сообщает Antena 3 CNN со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ожидается, что его введут в эксплуатацию не ранее 2032 года.

Что известно

К моменту запуска в тоннеле должны быть установлены рельсы, контактная сеть и системы безопасности железных дорог. Он будет пересекать главную цепь Альп без крутых склонов, поэтому его называют "базисным тоннелем".

Сообщается, что благодаря Бреннерскому тоннелю пассажирские поезда будут пересекать гору со скоростью около 200 км/ч вместо 60–80 км/ч через перевал, что сэкономит около часа. Таким образом, железнодорожные грузовые перевозки станут дешевле, надежнее и с большей грузоподъемностью.

По данным за 2023 год, стоимость Бреннерского базисного тоннеля оценивалась в 10,5 миллиарда евро. Однако остается неясным, удастся ли уложиться в этот бюджет, учитывая рост цен на строительство и приостановку буровых работ в Австрии примерно на год из-за споров со строительным консорциумом. Срок ввода тоннеля в эксплуатацию также может быть перенесен на один-два года. Обновленный план планируется представить в этом году.

Доля железнодорожных грузовых перевозок, которая в настоящее время составляет всего 27 %, должна вырасти до 50 % к 2040 году благодаря тоннелю. Объем перевозок по железной дороге к тому времени должен утроиться. Цель состоит в том, чтобы избавить узкие альпийские долины от загрязнения и шума, особенно от движения тяжелых грузовиков.

По этой причине тоннель в основном предназначен для грузовых перевозок, потребность в которых становится все более актуальной.

Дорожное движение через Бреннерский перевал в Альпах неуклонно растет уже много лет. В настоящее время около 2,4 миллиона грузовиков ежегодно пересекают перевал, что на четверть больше, чем в 2010 году, и на 50 % больше, чем в 2000 году.

Это самый загруженный из всех альпийских перевалов, поскольку он имеет наименьший перепад высот и подвергается меньшему регулированию, так как Австрия, в отличие от Швейцарии, является членом ЕС. По оценкам, к 2040 году движение грузовиков перестанет расти благодаря туннелю.

Напомним, ранее в Украине открыли один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние десятилетия – Бескидский железнодорожный тоннель. Проект является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ заговорили о туннеле через Берингов пролив, который соединит Россию и США. "Мотивировать" Штаты вложить средства в его строительство Москва пытается рассказами о том, что такое строительство считалось целесообразным ещё во времена существования СССР, а также перспективами "совместных возможностей освоения ресурсов" и "стимулирования экономики".

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