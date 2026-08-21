Сообщают об официальной реакции Еврокомиссии на известное выступление Федорова.

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20 серпня її речниця Анітта Гіппер, зокрема, наголосила:

"Що стосується виборів [в Україні], саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази".

Вона також зазначила:

"Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна – якщо вона вирішить це зробити".

Тобто, кажучи словами відомої Мао Нін, "позиція з цього питання є послідовною й чіткою", тому перекладаю з європейської:

"Нам в ЄС – що yes, що не yes, наразі пох, тож хай вирішує Трамп".