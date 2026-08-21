Россия фактически наносит удары по Европе, но там по-прежнему опасаются эскалации и не замечают, что она уже идет. Интервью с Огрызко

Россия не намерена прекращать войну и отказывается даже обсуждать вопрос о прекращении огня по нынешней линии фронта. Параллельно Москва ищет способы снизить издержки от санкций и сохранить доходы от продажи нефти. Именно здесь особое значение имеет "теневой флот" – сотни судов, с помощью которых РФ пытается обходить ограничения и поддерживать экспорт энергоносителей. Угрозы Владимира Путина "зеркальным ответом" показывают, что Москва готова повышать ставки, если увидит угрозу своим нефтяным доходам.

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Параллельно Россия продолжает действовать против стран Запада другими способами – через кибератаки, диверсии, дроны, давление на инфраструктуру и оборонные предприятия. Чем дольше длится война, тем шире становится пространство, в котором Москва пытается заставить Европу ощутить её последствия. Москва проверяет, где проходит граница, за которой угрозы могут превратиться в реальные действия.

Для Украины это означает, что оснований ожидать скорого отказа Кремля от войны нет. Для Европы ситуация сложнее: приходится одновременно поддерживать Украину, защищать собственную инфраструктуру, укреплять флот и противовоздушную оборону, а также готовиться к возможным провокациям. И именно от реакции Запада будет зависеть, остановится ли Кремль на запугивании или попытается перейти к более опасному уровню противостояния.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Москва не готова даже говорить о прекращении войны и категорически отвергает возможность прекращения огня по линии фронта. В то же время российская риторика в отношении Запада становится всё более жесткой. Лавров заявляет о намерении ужесточать меры против стран, помогающих Украине, а Москва уже открыто угрожает Великобритании "высокой ценой" за поставки дронов Киеву. Это лишь риторическое запугивание или Россия действительно может перейти к новым формам эскалации против европейских стран?

– Я бы отметил, что сейчас Лавров вернулся к своему прежнему положению, когда он был главным и определяющим в сфере внешней политики. Ведь, вспомните, в прошлом году он очень нервничал, и даже ходили разговоры о том, что ему уже готовят пенсию, когда на первую роль в американском направлении вышел Дмитриев. Вот теперь это прошло. Дмитриева нет. Уже говорят, что против его структур начались какие-то там расследования. Одним словом, всё вернулось к традиционному российскому варианту. Лавров снова вернулся, он снова в фаворе, он снова в центре внимания. И его жёсткая линия теперь снова стала доминирующей.

– Почему так произошло?

– Потому что надежда Путина на то, что с Трампом можно будет договориться по Украине, что, мол, американский президент заставит Украину капитулировать, провалилась. Итак, сейчас мы просто должны говорить о том, что в Москве снова возобладала линия на усиление войны, на усиление конфронтации. Поэтому Лавров тут же, как говорится, на арене.

– Какой из этого можно сделать вывод?

– Он очень прост – Путин не собирается прекращать войну. Путин не рассчитывает ни на каких американцев, ни на Виткоффа, ни на Кушнера, ни на Трампа и вовсе не собирается думать о каких-либо переговорах. Захарова заявляет, что никакого перемирия в Черном море России не нужно. Одним словом, это признак того, что Россия взяла курс на эту жесткую линию противостояния.

Означает ли это, что Россия начнёт полномасштабную войну против стран Европы? Ну, на мой взгляд, абсолютно нет. По двум простым причинам. Потому что нечем. Ну, можно, конечно, думать, что Россия может запустить там тысячу дронов по какой-то стране, ну, нанести удар тысячей ракет. Выиграет ли от этого Россия? Думаю, что нет. Именно это и является второй причиной, почему она этого не сделает. Потому что в таком случае последует ответный удар. Если речь пойдет не о каких-то гибридных формах, не о провокациях, не о кибератаках, а о настоящей войне, то Россия тогда сама подпишет себе смертный приговор. Потому что она ничего не может сделать в Украине, а если начнёт воевать с НАТО, то просто потерпит крах. Поэтому я бы не воспринимал все эти вещи столь серьёзно. Но провокации и испытания со стороны НАТО будут продолжаться.

– А гибридные атаки? Ведь за последние недели несколько военных объектов на территории Европы, скажем так, столкнулись с проблемами. Плюс заявления Путина о том, что они могут начать захватывать европейские суда как зеркальные действия.

– А чем Россия будет задерживать в мировом океане корабли других стран? У меня сразу возникает простой вопрос. Когда в Балтийском, Северном или Средиземном море задерживают российские корабли, я понимаю, почему. Потому что там повсюду есть кому и чем их задерживать. Ну, представьте себе, что идёт какой-то корабль в акватории Индийского океана. А что там есть? Там есть российский флот, который может это сделать? Поэтому Путин может говорить о чём угодно, о том, что он взлетит на Луну и вернётся обратно. Но от этого ничего не меняется. Это заявления, это угрозы Западу, чтобы он боялся.

– Как Запад на это реагирует?

– Это уже другой вопрос. Потому что до сих пор, я не знаю, может, я что-то пропустил, но я не слышал, чтобы Германия официально заявила, что это была российская террористическая атака на украинский самолет. Пока что всё ограничивается тем, что власти Германии говорят о том, что они серьёзно выясняют все обстоятельства. Ну сколько же можно их выяснять? И как долго можно искать того, кто этот дрон запустил. Он же не прилетел из России, очевидно. То же самое, видите ли, по атакам России, скажем, по той же Румынии или Польше.

Наконец-то дали разрешение сбивать на территории стран НАТО российские дроны. Ну, это уже сумасшедшая "победа", конечно. Ну, теперь ещё дождёмся, чтобы, возможно, дали разрешение сбивать российские дроны на территории Украины. Хотя бы в той части, которая угрожает другим странам. На юге Украины, если речь идет о Румынии и Болгарии, на западе – если речь идет о Польше, Словакии, Венгрии и так далее. Ну, до этого ещё далеко. Этим и пользуется Путин.

– То есть Запад всё ещё боится эскалации и пытается не замечать очевидного – он уже столкнулся с отдельными проявлениями горячего конфликта, но всё равно стремится избежать дальнейшего обострения противостояния с Россией?

– Получается, что да. Он не хочет жестко демонстрировать свою позицию и снова продолжает говорить, что мы будем выяснять, анализировать, насколько это было угрожающим и тому подобное. Это печально. Мне кажется, что это признак того, что в высших кругах, по крайней мере стран НАТО, до сих пор не принято жесткого решения о том, как именно нужно реагировать на российские провокации.

– Такой период неопределенности, который непонятно почему продолжается до сих пор – полномасштабная война длится уже почти пять лет. Как вы считаете, он продлится и в дальнейшем или всё-таки не может длиться бесконечно? Что должно произойти в Европе, чтобы наконец-то устранить эту неопределённость?

– Знаете, я думаю, что, не дай Бог, конечно, я этого совсем не хочу, но если, скажем, российский дрон вместо Лейпцига влетит в ведомство федерального канцлера в Берлине, например, повторяю ещё раз – это гипотетическая ситуация. Но если такое произойдет, если, не дай Бог, там погибнут люди, вот тогда это будет та красная линия, которую уже невозможно будет не перейти. Это как в Америке, когда исламские террористы начали взрывать башни в Нью-Йорке, Пентагон в Вашингтоне и так далее. Вот тогда-то и наступил настоящий шок, когда Америка вдруг из своего летаргического сна, в котором она пребывала, тоже вдруг пробудилась, поняла, что дело уже серьёзно, и начала что-то предпринимать. До тех пор, пока ничего подобного не произойдет в Европе, в любой стране, до тех пор всё остальное будет так. Ну, Румыния, ну ладно, туда где-то что-то залетело. Ну, Польша – там ракета упала, но ведь никого не задела. Ну, залетело пару этих дронов куда-то в страны Балтии или Финляндии. Ну, так уж бывает, это же приграничные страны, там всякое такое случается. Ничего, как-нибудь протащимся. И такое протаскивание со стороны НАТО, мне кажется, трагично, потому что фактически вызывает у Путина реакцию, противоположную той, на которую рассчитывают в НАТО. Оно провоцирует Путина идти дальше. Поэтому до тех пор, пока не произойдет что-то подобное, неприятное на территории самой страны НАТО, так, чтобы всех это немного встряхнуло, вот мне кажется, до тех пор такая линия и будет продолжаться.

– Что касается причин этих новых угроз Путина. Москва увидела реальную угрозу теневому флоту, одному из основных механизмов финансирования войны против Украины. Действительно ли Запад наконец-то начинает наносить по этому направлению действительно болезненные удары и будет ли это нарастать?

– Пока что я не вижу серьезных последствий для Москвы, которые действительно могли бы заставить Путина задуматься. Давайте представим, что можно было бы сделать для того, чтобы, скажем, экономически начать реально душить Россию, которая практически весь свой экспорт осуществляет через два моря – Чёрное и Балтийское. Остаётся, безусловно, ещё и Дальневосточный регион, но это уже вещи, практически второстепенные по сравнению с этими двумя основными направлениями. Чтобы пройти через Балтийское море, нужно пройти через очень узкий коридор, который со всех сторон контролируется странами НАТО. Чтобы пройти через Босфор и Дарданеллы, нужно получить фактическое разрешение Турции. Рядом Болгария и Румыния – также члены Альянса. Рядом Украина, которая изгнала российский флот и загнала его в Новороссийск. Вот в чем суть задачи: если мы, то есть западная часть и Украина, серьёзно думаем над тем, что нужно сделать, то нужно просто принимать решения, садиться за стол переговоров и договариваться, как мы вместе с Украиной, члены НАТО, я имею в виду, заблокируем проход российских кораблей через Чёрное море, потому что они, а) находятся под санкциями, б) занимаются нелегальной торговлей и так далее. И создаём условия для того, чтобы этого не произошло. И затем говорим России: пожалуйста, если это, так сказать, то, что идет законно для помощи странам, страдающим от голода в Африке, ну хорошо, мы это пропустим. Но точно так же мы будем пропускать украинский экспорт. Если вы наносите удары по Большой Одессе, значит, тогда ваши корабли через Дарданеллы не пройдут. Если это нефть, поступающая с казахстанских месторождений, мы её пропустим. Если это российская нефть, мы её не пропустим.

Вот это и есть практические меры, которые могут повлиять на ситуацию. Собственно, так и поступают, когда хотят реальных результатов. Пока что мы таких шагов не видим. Из этого можно сделать вывод, что пока политической воли к тому, чтобы экономически подавить Россию, на Западе тоже, по-видимому, не видно. Вот, соответственно, и решений нет. Поэтому возвращаемся к вопросу: есть ли желание или его нет. На данный момент со стороны Запада нет желания поставить точку в истории империи, которая пока называется Российской Федерацией.

– Что касается переговоров. Отмечалось, что Кушнер и Виткофф должны посетить Киев и Москву. Украина передала свои предложения по прекращению огня и началу переговоров. Можно ли констатировать, что на данный момент этот визит просто не состоится?

– А что могут привезти американцы в Киев, если они приедут, конечно? Видите ли, наша сторона передала американцам какие-то новые очередные предложения. Возможно, они, если приедут, привезут ответ на эти предложения. Но это же только половина, как говорится, ситуации. Мы можем с американцами о чём-то там где-то договариваться, а из Москвы будет "нет". Значит, каких-то практических шагов не будет. Знаете, практические результаты будут только тогда, когда благодаря "Фламинго" и другим нашим средствам поражения, большому количеству дронов всех типов, и за это огромная благодарность нашим героям, которые это делают, наконец-то полетит украинская баллистика, от которой защиты в России реально, кроме нескольких точек, нет. Вот когда начнутся процессы разрушения, в прямом смысле этого слова, российской инфраструктуры — и военной, и промышленной, вот тогда переговоры быстро возобновятся. Пока этого нет, до тех пор все разговоры о переговорах – это просто трата времени, трата энергии, но без результата.

Нужно наращивать наши удары. Нужно бить не только по складам, нужно бить по ключевым заводам, которые помогают создавать ракеты и дроны в России. Нужно наносить удары по тому же "Роскосмосу", чтобы у них даже надежды не было на то, что они там заменят Starlink своим "Рассветом". А со стороны Запада – наконец-то переходить к более четким и жестким решениям, не бояться собственной тени, не бояться тех угроз, которые раздаются со стороны Москвы.