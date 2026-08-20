Правительственное агентство Трампа вместо того, чтобы обеспечивать охрану, отправляет диких мустангов скототорговцам на убой: расследование NYT

Правительственное Бюро землеустройства США продавало тысячи диких мустангов покупателям, среди которых был торговец скотом из Огайо Брэндон Джонс. Расследование установило, что часть лошадей после продажи государством оказалась на грузовиках, направлявшихся к предприятиям в Канаде, где лошадей забивают.

Видео дня

The New York Times проанализировала правительственные документы, записи ветеринарного и пограничного контроля, а также данные организаций по защите диких лошадей. Издание установило, что в 2025 году Бюро землеустройства продало 3700 диких лошадей – более чем вдвое больше, чем годом ранее.

По данным бюро, около 500 из них в течение этого периода получил Брендон Джонс. Он покупал мустангов по цене от 25 долларов за лошадь, хотя содержание и отлов одной такой лошади может стоить государству более 3000 долларов.

Необычный покупатель

В марте федеральное правительство отправило 68 диких мустангов из Айдахо в Огайо. Лошадей перевезли примерно на 1800 миль в загон Джонса, который приобрел их по 25 долларов за каждую.

На следующую ночь на его территорию прибыли два двухэтажных грузовика для перевозки скота. Они забрали мустангов и уехали ночью. На публичном аукционе этих лошадей не видели, а Джонс отказался сообщить, куда они в конечном итоге попали.

Джонс отрицал, что продавал мустангов на убой. По его словам, он перепродавал лошадей небольшими партиями фермерам и другим людям, которые хотели их приобрести.

Однако журналисты установили, что государственные документы и другие записи позволяют проследить дальнейшую судьбу части лошадей.

Система продаж

Бюро землеустройства отвечает за охрану диких лошадей на федеральных землях. На западе США сейчас обитает около 73 тысяч мустангов, которые находятся под защитой федерального законодательства.

Ежегодно бюро в среднем отлавливает около 9500 лошадей, чтобы контролировать численность популяции. Примерно половину из них удается пристроить, а остальные попадают в систему содержания в загонах и на пастбищах.

В настоящее время в этой системе находится около 58 тысяч диких лошадей. Их содержание обходится правительству примерно в $100 млн в год и занимает большую часть бюджета программы защиты диких лошадей, который составляет $142 млн.

Поэтому бюро ищет способы сократить количество лошадей в системе содержания. Одним из таких способов стала продажа частным покупателям.

Юридическая лазейка

Сначала бюро должно доказать, что дикую лошадь невозможно пристроить. Для этого сотни животных одновременно выставляются на сайте для усыновления. Если в течение трех недель объявлений покупателей не найдется, лошадь могут официально признать не подлежащей усыновлению.

После этого его разрешают продать.

После продажи лошадь теряет федеральную защиту. Покупатель при этом подписывает договор, в котором обязуется не отправлять животное на убой и не продавать его тому, кто сознательно планирует перепродажу для убоя.

Однако следующий посредник такой договор с правительством уже не подписывает. Он может перепродать лошадь торговцу, который отправит её на убой.

Именно таким образом, по данным The New York Times, продажи позволяют обойти запрет на забой диких мустангов.

Экономия государственного бюджета

Продажа 3700 лошадей в 2025 году, по оценке правительства, позволила сэкономить около $56 млн, поскольку государству больше не нужно было годами оплачивать их содержание.

В то же время организации по защите диких лошадей заявляют, что бюро фактически субсидирует уничтожение животных, продавая их значительно дешевле, чем стоит их содержание.

"B.L.M. заявляет общественности, что убой исключен, но они делают это на глазах у всех через третью сторону", – заявила Клэр Стейплс, которая руководит заповедником Skydog Ranch в Орегоне.

Само бюро на запрос The New York Times относительно продаж не предоставило своих руководителей для комментариев. В распространенном без указания автора заявлении агентство сообщило, что остается приверженным поиску для животных хороших домов, защите их благополучия и выполнению своих законных обязанностей.

Сколько лошадей было продано

Продажи диких лошадей правительством США ранее были редкостью. После прихода Дональда Трампа к власти их количество начало расти, а в 2025 году превысило 3700 животных.

За последний год организации по защите мустангов зафиксировали более 250 случаев, когда лошадей покупали у бюро, а затем быстро перепродавали. Исследователи отмечают, что это лишь зафиксированные случаи, и фактическое количество может быть значительно больше.

Средний возраст лошадей, которых удалось отследить, составлял около пяти лет. Защитники животных сообщали, что в последнее время на аукционах появляется много молодых мустангов в возрасте двух-трех лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор университета Беркли ошеломила своим заявлением и назвала стандарты вуза "посмешищем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!