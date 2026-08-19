Украинцы со своими авто должны платить налоги за дорогие машины: сколько уже "отдали" денег
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За первые 7 месяцев 2026 года владельцы дорогих авто уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это сразу на 80 млн грн – или 60% – больше, чем было за такой же период в 2025 году.
Об этом сообщили в Госналоговой службе (ГНС). Там отметили: в целом, налог уплатили 11,5 тыс. владельцев авто.
В целом, подчеркивается, больше всего налога было уплачено в Киеве – 60,4 млн грн. А кроме того, в:
- Днепропетровской – 18,8 млн грн;
- Киевской и Львовской областях – по 16,2 млн грн.
Кто должен уплатить налог на авто
Как объяснили в ГНС, транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности:
- С их выпуска прошло не более 5 лет.
- Их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).
"Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип топлива", – рассказали налоговики.
За какие марки автомобилей уплачивается налог
- Aston Martin.
- Audi.
- Bentley.
- BMW.
- GMC.
- Hymer-Mercedes.
- Ineos.
- Jaguar.
- Lamborghini.
- Land Rover.
- Lexus.
- Lotus.
- Lincoln.
- McLaren.
- Maserati.
- Mercedes-AMG.
- Mercedes-Benz.
- Mercedes-Maybach.
- Porsche.
- Rolls-Royce.
- Toyota.
В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.
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