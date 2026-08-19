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Украинцы со своими авто должны платить налоги за дорогие машины: сколько уже "отдали" денег

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинцы с авто должны платить налоги за дорогие машины
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За первые 7 месяцев 2026 года владельцы дорогих авто уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это сразу на 80 млн грн – или 60% – больше, чем было за такой же период в 2025 году.

Об этом сообщили в Госналоговой службе (ГНС). Там отметили: в целом, налог уплатили 11,5 тыс. владельцев авто.

В целом, подчеркивается, больше всего налога было уплачено в Киеве – 60,4 млн грн. А кроме того, в:

  • Днепропетровской – 18,8 млн грн;
  • Киевской и Львовской областях – по 16,2 млн грн.

Кто должен уплатить налог на авто

Как объяснили в ГНС, транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности:

  • С их выпуска прошло не более 5 лет.
  • Их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).

"Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип топлива", – рассказали налоговики.

За какие марки автомобилей уплачивается налог

  • Aston Martin.
  • Audi.
  • Bentley.
  • BMW.
  • GMC.
  • Hymer-Mercedes.
  • Ineos.
  • Jaguar.
  • Lamborghini.
  • Land Rover.
  • Lexus.
  • Lotus.
  • Lincoln.
  • McLaren.
  • Maserati.
  • Mercedes-AMG.
  • Mercedes-Benz.
  • Mercedes-Maybach.
  • Porsche.
  • Rolls-Royce.
  • Toyota.

В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

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