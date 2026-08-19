Украинцы со своими авто должны платить налоги за дорогие машины: сколько уже "отдали" денег

За первые 7 месяцев 2026 года владельцы дорогих авто уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Это сразу на 80 млн грн – или 60% – больше, чем было за такой же период в 2025 году.

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Об этом сообщили в Госналоговой службе (ГНС). Там отметили: в целом, налог уплатили 11,5 тыс. владельцев авто.

В целом, подчеркивается, больше всего налога было уплачено в Киеве – 60,4 млн грн. А кроме того, в:

Днепропетровской – 18,8 млн грн;

Киевской и Львовской областях – по 16,2 млн грн.

Кто должен уплатить налог на авто

Как объяснили в ГНС, транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности:

С их выпуска прошло не более 5 лет.

Их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).

"Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип топлива", – рассказали налоговики.

За какие марки автомобилей уплачивается налог

Aston Martin.

Audi.

Bentley.

BMW.

GMC.

Hymer-Mercedes.

Ineos.

Jaguar.

Lamborghini.

Land Rover.

Lexus.

Lotus.

Lincoln.

McLaren.

Maserati.

Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz.

Mercedes-Maybach.

Porsche.

Rolls-Royce.

Toyota.

В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

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