'Не будет суперинтересным': российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Российский тренер по боксу Виталий Сланов раскритиковал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) за их стиль проведения боев. Наставник бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Марата Гассиева (30-2-0-1, 23 КО) спрогнозировал, что поединок украинца и британца не порадует болельщиков зрелищностью.

Такое мнение Сланов выразил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Специалист, который работает с экс-соперником Усика, назвал Александра и Тайсона легендами мирового бокса, но при этом якобы неинтересными болельщиков из-за того, что те не являются нокаутерами.

"Думаю, бой будет не очень интересным. Встречаются два легендарных и великих боксера. Но их стили… Поэтому я не ожидаю, что бой будет суперинтересным", – сказал Сланов.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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