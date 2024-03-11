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"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Не будет суперинтересным': российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Российский тренер по боксу Виталий Сланов раскритиковал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) за их стиль проведения боев. Наставник бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Марата Гассиева (30-2-0-1, 23 КО) спрогнозировал, что поединок украинца и британца не порадует болельщиков зрелищностью.

"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри
"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Такое мнение Сланов выразил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Специалист, который работает с экс-соперником Усика, назвал Александра и Тайсона легендами мирового бокса, но при этом якобы неинтересными болельщиков из-за того, что те не являются нокаутерами.

"Думаю, бой будет не очень интересным. Встречаются два легендарных и великих боксера. Но их стили… Поэтому я не ожидаю, что бой будет суперинтересным", – сказал Сланов.

"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри
"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри
"Не будет суперинтересным": российский тренер Гассиева высказался о бое Усика и Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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