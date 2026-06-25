Глава Бюро международной политики президента Польши Пшидач обиженно пожаловался, что Навроцкий не получил приглашения на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

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Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Пшидач ображено поскаржився, що Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України в Гданську.

На це речник польського уряду Шлапка слушно відповів, що "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента, адже конференція відбувається на урядовому рівні.

З цього приводу треба нагадати й про відсутність якоїсь трагедії в зв’язку з відмовою від участі там також президента України, оскільки в нас теж керівник уряду має певну, так би мовити, суб’єктність – цілком достатню для того, щоби презентувати державу на заході за участі прем’єрів своїх країн.

Не варто забувати, який величезний вплив в Україні мали свого часу "усього лише" прем’єр-міністри, серед яких, між іншим, були й три майбутні президенти (кажу саме про вплив, а не про його "знак", тобто не про позитив/негатив): Кучма, Звягильський (в/о!), Лазаренко, Ющенко, Янукович, Тимошенко, Азаров, Яценюк, Гройсман (чи "хоча б" Фокін, Марчук, Пустовойтенко, Кінах, Єхануров).

І на цьому тлі – раптом Гончарук…