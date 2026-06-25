Украинцам назвали курс доллара, который "убьет" депозиты: сколько можно заработать на вкладах

Депозиты в гривне останутся выгодными до тех пор, пока курс доллара в Украине не поднимется примерно до 50 грн. Именно при таком уровне покупка валюты может сравняться или даже превысить доходность вкладов в гривне. Пока же банкиры прогнозируют курс на конец года в пределах 45,5-46,5 грн/долл., поэтому депозиты и в дальнейшем могут приносить украинцам доход – в среднем от 2% годовых с учетом налогов и инфляции.

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Такой прогноз озвучил OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. По его оценкам, во втором полугодии 2026 года ставки по гривневым вкладам существенно не изменятся:

на 6 месяцев – около 14,5% годовых;

на 9 месяцев – около 14% годовых;

на 12 месяцев – около 14,5% годовых.

"Вкладчик может зафиксировать доходность на определенный срок и при этом не брать на себя чрезмерных рисков. Особенно это касается депозитов на 6-9 месяцев", – отметил банкир. При этом в отдельных финансовых учреждениях по специальным предложениям максимальные ставки могут быть выше среднерыночных.

Он пояснил, что после уплаты налогов доходность гривневых депозитов составит около 10-11% годовых. Также нужно учесть обесценивание гривни со временем, то есть инфляцию (по прогнозам, до 8-9% в годовом исчислении). Это, конечно, "съедает" депозитные доходы, однако все равно оставляет вкладчика в плюсе.

При каком курсе доллара депозиты перестанут быть выгодными

По расчетам банкира, гривневые депозиты имеют достаточный запас прочности даже в случае дальнейшего ослабления национальной валюты. По крайней мере, при базовом прогнозе курса на уровне 45,5-46,5 грн/долл. они будут оставаться более выгодными, чем простая покупка валюты с расчетом на рост курса.

Наименьший запас устойчивости имеет шестимесячный вклад. При средней ставке 14,5%, если сравнивать депозит с покупкой доллара по стартовому курсу около 45 грн/долл., преимущество вклада сохранится до тех пор, пока американская валюта не подорожает примерно до 47,5 грн/долл.

Для депозита на девять месяцев ситуация выглядит более привлекательно. При средней ставке 14% доллар должен вырасти примерно до 48,65 грн/долл., чтобы валютные сбережения сравнялись по доходности с депозитом.

Наибольший запас прочности имеют годовые вклады. При ставке 14,5% годовых покупка валюты станет равнозначной депозиту только тогда, когда курс доллара поднимется примерно до 50 грн/долл. На данный момент такой сценарий не входит в базовые прогнозы финансового рынка. По словам эксперта, курс доллара в конце года может находиться в пределах 45,5-46,5 грн.

"Математика депозитов во втором полугодии остается достаточно убедительной. Даже шестимесячный вклад под среднюю ставку 14,5% годовых сохранит свою целесообразность, если курс доллара будет находиться в прогнозируемых пределах 45-46 грн. Депозиты на 9 и 12 месяцев будут иметь еще больший запас устойчивости как к влиянию инфляции, так и к потенциальному курсовому ослаблению гривни", – отметил Мамедов.

В то же время специалисты советуют украинцам не концентрировать все сбережения в одном инструменте. Для снижения рисков целесообразно часть средств держать на депозитах, а часть – в валюте, рекомендуют банкиры.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовят новую "альтернативу депозитам". Широкой общественности хотят предоставить доступ к рынку ценных бумаг.

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