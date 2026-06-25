Мика Ньютон, победившая рак, сделала тревожное заявление о своем здоровье после возвращения в Украину

Певица Мика Ньютон рассказала, что после возвращения в Украину ей снова назначили биопсию. Артистка, которая ранее перенесла операцию из-за рака яичника, призналась, что сейчас ждет результатов обследования и надеется, что они будут в норме.

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О состоянии своего здоровья Мика Ньютон рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. По словам певицы, она не хотела публично говорить о новых медицинских обстоятельствах, поскольку перед первым за 14 лет концертом в Украине была сосредоточена на том, чтобы не подвести зрителей, которые ждали ее выступления после многолетнего перерыва.

"Потому что перед этим концертом мне снова сказали: "Мика, вам нужна биопсия". Снова новые неприятности. И я об этом нигде не говорю", – сказала артистка.

Отметим, что биопсия является основным и наиболее точным методом для выявления или исключения онкологических заболеваний. Во время этой процедуры врач берет образец тканей или клеток из организма, чтобы в дальнейшем исследовать его под микроскопом.

Мика Ньютон объяснила, что по возвращении в Украину больше всего переживала не из-за своего здоровья, а из-за возможной реакции людей, которые купили билеты на ее выступление после 14 лет отсутствия в Украине. Певица призналась, что боялась не оправдать ожиданий поклонников из-за изменений во внешности и состоянии здоровья, но и отменять выступления тоже не хотела.

"Я изо всех сил старалась приехать и устроить праздник для людей. Я думала только о тех, кто купил билеты, потратив свои деньги и время. Представим, что сейчас выйдет эта 40-летняя женщина и уже не такая, как раньше. И они такие: "Ой". А я такая: "Господи, я так хочу их не разочаровать". Хотя бы не быть хуже, чем они меня помнят", – поделилась Ньютон.

После выступления на фестивале "Поколение" в Киеве, где Мика Ньютон впервые за 14 лет вышла на украинскую сцену, артистка получила много приглашений на новые концерты. Однако она отметила, что окончательные решения относительно будущих выступлений будут зависеть от ее здоровья.

"Если Бог даст мне здоровье, результаты биопсии окажутся нормальными, тогда будем решать", – сказала певица.

В этом же интервью Мика Ньютон рассказала, что в 35 лет у нее диагностировали рак яичника. Опухоль обнаружили во время обследования, которое она проходила в период, когда вместе с мужем Крисом Сааведрой планировала рождение ребенка. После операции певица переживала из-за возможности утраты шансов стать матерью.

Впоследствии артистка прошла процедуру ЭКО, однако несколько попыток не увенчались успехом, а наступившая позже беременность закончилась выкидышем. Сейчас Мика Ньютон и ее муж рассматривают возможность усыновления ребенка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях. Исполнительница запустила собственный курс.

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