Военный во время построения отказался выполнить приказ о прохождении БЗВП: как его наказали

Козелецкий районный суд Черниговской области приговорил мобилизованного военнослужащего к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Мужчина публично отказался выполнять приказ о прохождении базовой общевойсковой подготовки.

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Также он заявил о нежелании выполнять обязанности военной службы. Об этом говорится в приговоре Козелецкого районного суда Черниговской области по делу №734/5560/25.

Дело

Во время мобилизации 24 сентября 2025 года мужчину призвали на военную службу и зачислили в списки личного состава воинской части в должности курсанта учебного батальона.

В конце октября командование издало приказ о прохождении базовой общевойсковой подготовки по программе подготовки мобилизационных ресурсов. Во время построения 28 октября военнослужащему в устной форме довели до сведения содержание этого приказа.

Однако в присутствии командиров и других военнослужащих мужчина открыто отказался выполнять распоряжение. Он заявил о нежелании проходить базовую и специальную подготовку, носить военную форму, пользоваться оружием, выполнять упражнения по стрельбе, соблюдать внутренний распорядок и правила военной службы.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что не отказывался проходить подготовку, выполнял отдельные бытовые задания, получал денежное довольствие и намеревался нести службу. Кроме того, он ссылался на наличие проблем со здоровьем.

В то же время суд изучил выдержки из приказов командира части, заключения военно-медицинской комиссии о годности к службе, видеозапись с фиксацией отказа выполнить приказ, а также показания свидетелей из числа командиров подразделений.

Судебное решение

Приказ о прохождении подготовки был законным, изданным в пределах полномочий командира и подлежал обязательному исполнению. При этом из обвинения в неподчинении исключили эпизод об отказе от принесения военной присяги, поскольку мужчина уже приносил её во время прохождения срочной службы в 2012 году.

По части 4 статьи 402 УК Украины (неповиновение в условиях военного положения) суд назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы, а по части 4 статьи 409 УК Украины (отказ от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения) — 5 лет лишения свободы.

По совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание определили путем поглощения менее строгого наказания более строгим – 5 лет и 3 месяца лишения свободы. Срок отбывания наказания будет исчисляться с 28 октября 2025 года, когда военнослужащего фактически задержали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых военнообязанные граждане подлежат призыву и после получения повестки должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Выполнение требований воинского учета остается обязательным для лиц, подпадающих под мобилизационные меры.

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