На камеру попала реакция Лунина со скамейки запасных на финальный свисток в матче Лиги чемпионов против 'Боруссии'

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин порадовался за свою команду в финале Лиги чемпионом против "Боруссии", несмотря на то, что весь матч против "Боруссии" провел на скамейке запасных. В тот момент, когда главный арбитр дал свисток об окончании встречи, украинец вместе с одноклубниками радостно выбежал праздновать выигранный трофей.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" и в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом турнира. Поединок на лондонском "Уэмбли" завершился со счетом 2:0.

Благодаря этому результату донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в Лигу чемпионов 24/25 и во время жеребьевки будет во второй корзине.

Напомним, что Лунин не сыграл в финале из-за болезни.

Наш соотечественник за сезон принял участив в 39 матчей во всех турнирах, пропустив 28 голов. В 12 поединках Андрей отстоял на ноль (10 в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов).

9 мая Андрей Лунин показал, что сделала с ним толпа в Мадриде после полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". "Реал" на последних минутах забил два гола и добыл победу, что спровоцировало настоящую вакханалию на улицах столицы Испании.

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