Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон и назвал приоритет номер один на переговорах с Трампом: о какой будет встреча

Утром 28 июля по киевскому времени президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Глава государства посетит похорон сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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Президенты проведут встречу в 9:00 по местному времени (16:00 по Киеву). О своем прибытии в США украинский президент рассказал в Telegram.

Зеленский рассказал о цели визита

По прибытию в Соединенные Штаты украинский президент в очередной раз подтвердил, что встретится с Трампом и его командой. Также Зеленский анонсировал переговоры "с теми, кто может поддержать нашу защиту".

Зеленский заявил, что приоритетом в ходе этих встреч станет "антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой".

Также президент рассказал, что от имени всей Украины почтит память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомнит его усилия по безопасности и свободе в Евроатлантике и других регионах мира.

О мире президенты тоже поговорят

По информации CNN, встреча Трампа и Зеленского будет посвящена обсуждению мирного процесса между Россией и Украиной. Источник в Белом доме заявил, что "сейчас настало время положить конец войне".

В то же время, по данным Reuters, стороны обсудят предложение о взаимной приостановке ударов с воздуха ракетами и дронами, которое планируется представить российской стороне в рамках нового этапа мирных инициатив.

Также Зеленский и Трамп могут обсудуть формат и условия проведения нового раунда переговоров в формате Украина – США – РФ, который Киев и Вашингтон рассчитывают организовать до осени.

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