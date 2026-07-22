Сумасшедший коэффициент на Украину: букмекеры назвали котировки на победителя ЧМ-2030

Сборная Испании по футболу считается главным фаворитом на победу на чемпионате мира 2030 года. Сразу после триумфа "фурии рохи" на первенстве планеты в США, Мексике и Канаде, которое завершилось в минувшее воскресенье, аналитики обнародовали котировки на следующий турнир.

Видео дня

Ставки на итоговый триумф испанцев принимаются с коэффициентом 5,00. Любопытно, что далее расположились португальцы, шансы на успех которых, как и французов, оцениваются показателем 7,00.

Далее расположилась сборная Англии, на которых можно поставить с котировкой 8,00. На завоевание титула Бразилией или Аргентиной предлагается индекс 10,00.

Победа немцев оценивается коэффициентом 13,00. После них идут Марокко (17,00), Италия и Нидерланды (обе – 19,00). Также в списке претендентов есть и украинская сборная, шансы которой представлены котировкой 251,00.

Напомним, ЧМ-2030 пройдет на полях Испании, Португалии и Марокко. При этом в честь столетия первенства-1930 три матча-открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Первые игры в Южной Америке назначены на 8-9 июня, а основной турнир пройдет с 13 июня по 21 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения турнира до 64 сборных, что может существенной сыграть на руку украинцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!