Прежних цен больше нет: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в июле 2026 года

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За последние полгода удешевление составило более, чем 1 400 грн, или 7,79%, – со средних 21 690 до 20 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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За месяц же, по данным M2bomber, цены снизились на 13,75%. Или более 3 000 грн.

За год же цены снизились еще больше. Удешевление составило сразу 19,11%, или почти 5 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 10 400 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 7,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 000 грн. Таких объявлений – 6,5%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 6,5%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 12 000 до 34 714 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 22 714 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 000 грн. А также:

Днепровском, Святошинском – по 15 000 грн.

Дарницком – 16 500 грн.

Оболонском – 17 000 грн.

Подольском – 19 750 грн.

Соломенском – 19 990 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе, где это стоит в среднем 34 714 грн. А кроме того:

В Шевченковском – 25 000 грн.

Голосеевском – 23 000 грн.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять его – ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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