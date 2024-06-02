Официально. Результат финала 'Боруссия' – 'Реал' вывел 'Шахтер' в Лигу чемпионов

Донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в Лигу чемпионов 24/25 и во время жеребьевки будет во второй корзине. Это случилось благодаря победе "Реала" над дортмундской "Боруссией" в финале турнира сезона 2023/24.

В пользу "горняков" сыграло новое правило УЕФА, согласно которому клуб с лучшим индивидуальным коэффициентом из квалификации выходит в основную сетку напрямую, если победитель ЛЧ получит место в турнире через национальное первенство.

Испанская команда уже завоевала "золото" Ла Лиги.

Напомним, что начиная с нового сезона в Лиге чемпионов будет полностью новый формат. 8 квартетов остался в прошлом. Теперь это будет один большой турнир с общей таблицей. Осенью 24-го года 36 команд будут бороться за первые 8 мест, которые дадут право на участие в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая "Шахтер" в центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграл киевское "Динамо" (1:0) и за 2 тура до конца первенства гарантировал себе 15-е чемпионство в своей истории. 104-й поединок в истории этих команд состоялся на "Арене Львов".

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