Украинцам рассказали, как не переплачивать за мобильную связь: за чем нужно следить

Очень часто украинцы много платят за мобильную связь не потому, что тарифы дорогие – а потому что не умеют ими пользоваться. Дело в том, что стоимость предложения высчитывается из количества и объема услуг, которые в них закладывают. Но очень часто некоторыми функциями украинцы просто не пользуются.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко. Он отметил, что для того чтобы платить только за то, что используется, украинцам следует:

Четко определить для себя, что они хотят от тарифа – много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное.

– много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное. На основе этого искать максимально релевантный тариф.

"Это логично – платить за то, чем ты пользуешься. Пересматривать условия – это нормально. Ненормально – платить за то, чем не пользуешься", – констатировал эксперт.

Как формируются мобильные тарифы

В целом же, пояснил Глущенко ранее, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:

Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.

То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.

Добавляются налоги и маржа.

"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.

Вместе с тем, отметил эксперт, украинский рынок мобильной связи значительно отличается от европейского – в т.ч. рынка стран-соседей. Так:

В Европе, по его словам, как правило, абонента заставляют подписать контракт на год-два или больше.

"И не так просто с этого контракта спрыгнуть. Потому что, если ты подписал контракт, тебе могут сказать, мол, мы не против, чтобы ты ушел от нас к кому-то из конкурентов, но было бы неплохо, чтобы ты там какие-то штрафы уплатил или пеню либо компенсировал наши недополученные доходы", – объяснил Глущенко.

В Украине же главным его правилом является "платишь – пользуешься, не платишь – не пользуешься".

То есть условия гораздо более демократичные и клиентоориентированные.

Причиной этого, по его словам, является то, что украинские операторы работают в условиях высокой конкуренции. Тогда как в Европе "телеком всегда был монополизированным".

"Как правило, это была бывшая государственная компания, поэтому частная конкуренция была достаточно слабой. Однако когда у тебя много игроков, они не могут между собой договориться и сделать картельный сговор", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в июне 2026 года украинцы провели 35 265 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!