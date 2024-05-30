Официально. Голкипера сборной Украины не пустили на тренировку в 'Реале' и исключили из финала Лиги чемпионов

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет команде в финале Лиги чемпионов. 25-летний футболист сборной Украины заявил, что не сыграет в решающей встрече против дортмундской "Боруссии".

У нашего соотечественника грипп и, согласно протоколу вирусной безопасности, его не пустили на тренировку, чтобы не заразить команду.

"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к самой важной игре в моей жизни вместе с самой важной командой сезона. Спасибо за все ваши сообщения, поддержку и подбадривание", – написал украинец у себя в Instagram.

В конце сообщения Андрей добавил, что ждет от одноклубников 15-го завоеванного кубка Лиги чемпионов.

29 мая стало известно, что Лунин пропустил второй тренировочный день "Реала" в преддверии матча с дортмундской "Боруссией", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли". Наш соотечественник страдал из-за высокой температуры.

Позже Анастасия Лунина показала, как ее муж тренируется дома индивидуально.

"Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобой горжусь", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZ.UA, наставник "Реала" Карло Анчелотти из-за болезни украинца привлек вместо него голкипера юношеской команды 18-летнего Франа Гонсалеса. Ожидается, что Лунин восстановится к поединку против немецкой команды, однако место в воротах испанцев займет Тибо Куртуа.

Ранее СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который Лунин не вошел. При этом известно, что украинец готов продлить контракт с мадридским клубом.

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