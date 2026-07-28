История о "плохих поляках, похожих на русских" напоминает мне историю о "преступлениях ТЦК". И первый, и второй миф имеют под собой определенные основания. Лишение ордена Зеленского и известные факты избиения украинцев (на самом деле единичные, но составляющие угрожающую тенденцию) напоминают нарушения закона во время мобилизации. Второго значительно больше, но оно происходит рядом с нами. Зато в истории о "плохих поляках, которые избивают всех украинцев" гораздо проще обобщать и выдумывать ужасы.

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И первый, и второй миф выгодны России. Именно она заинтересована в ослаблении нашей армии, страдающей от недоукомплектованности, а также в прекращении транзита оружия и товаров через Польшу. Россия также заинтересована в блокировании санкций, прекращении финансирования Европейским союзом нашего вооружения и блокировании евроинтеграции Украины.

Использовать для этого Польшу, как когда-то пытались использовать Венгрию, значительно сложнее, чем Францию или Германию в случае победы там ультраправых сил. Ведь в Польше по-прежнему доминируют антироссийские настроения. Следовательно, нужно добиться того, чтобы антиукраинские настроения усилились. А в Украине – антипольские.

Именно такие тенденции мы и наблюдаем сегодня – и в Украине, и в Польше. К сожалению, в последние недели, как ни странно, в Украине они проявляются даже сильнее.

В обеих странах, хотя на этот раз прежде всего в Польше, все началось с попыток использовать исторические конфликты во внутренней политике. Польские правые и ультраправые разжигают эмоции и историческую боль – зачастую даже мнимую – чтобы любой ценой прийти к власти. Эмоции – чрезвычайно выгодный инструмент в политике.

Но существуют и другие эмоции. Они также являются частью нашей общей памяти. Массовая помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения не только помогла нам выстоять, но и напомнила самим полякам, что они способны на сочувствие, любовь и помощь ближнему.

"Если украинцы уедут, я закрою свой ресторан. Они – лучшие работники, и мы их любим", – говорит мне знакомый владелец ресторана. И это тоже наша сила.

Те, кто призывает украинцев покинуть Польшу, не осознают, что здесь у многих из них есть работа, семьи, новые социальные связи и польские друзья. Для этих людей разжигание антипольских настроений столь же вредно, как и антиукраинских. Ведь это наши граждане.

Означает ли все это, что мы должны закрывать глаза на нарушения во время мобилизации или на антиукраинские проявления? Конечно, нет. Но действовать мы должны, исходя из собственных интересов. А наш главный интерес – укомплектованная армия и поддержка стран – членов ЕС, особенно наших соседей. Если этого не будет – нас могут уничтожить.

Вчера исполнилось 120 лет со дня рождения Ежи Гедройца. Именно он убедил польскую элиту в самом сложном – в том, во что почти никто не верил. Да, советская оккупация Вильнюса и Львова была несправедливой. Но эти города уже не будут польскими. И они не должны быть российскими. Над Львовом должен развеваться сине-желтый украинский флаг, а над Вильнюсом – флаг независимой Литвы. Так и произошло, хотя кто мог в это поверить в послевоенной Польше? Сила слова и видение будущего всегда побеждают.

Поэтому не стоит обобщать. Отвратительный случай с избиением украинской пары во Вроцлаве осудил мэр города. Нападающих задержали в тот же день, причем спецподразделением по борьбе с терроризмом. Главный нападавший – рецидивист, только что вышедший из тюрьмы. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также недавно широкую огласку получила информация об иске об аресте двух картин из Львовского исторического музея. "Поляки хотят забрать наши картины", – пестрели заголовки украинских СМИ. На самом деле же иск подали потомки рода Любомирских. Эти картины действительно когда-то принадлежали им и были конфискованы советскими властями. В демократическом государстве, как и в Украине, любой человек имеет право обратиться в суд с частным иском. Это не является политикой государства. А наше государство при содействии польского государства имеет все законные основания выиграть этот процесс.

Все, о чем я пишу, ни в коем случае не оправдывает ксенофобию, которую демонстрируют многие антиукраински настроенные польские политики. С этим мы должны и будем бороться. Так же, как будем бороться за жизнь и здоровье каждого украинца в Польше. Польское правительство и польская полиция сегодня являются нашими союзниками в этой борьбе.

Именно о будущем сотрудничестве я говорил с воеводой Поморского воеводства Беатой Руткевич и президентом Гданьска Александрой Дулькевич.

Спасибо, Яцек Карновски, заместитель министра, депутат!)