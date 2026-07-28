Я уже писал, что ситуация в Польше будет ухудшаться и что украинцы больше не могут чувствовать себя там в безопасности. Нападения на ни в чем не повинных украинцев, произошедшие в последние недели, это подтверждают. Но будет гораздо больше и хуже.

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Дело в том, что джин нацизма обратно в лампу не загонишь, даже если захочешь. Польские власти внушали полякам их "превосходство" над другими. Немцы им должны за Вторую мировую, а мы вообще низшая раса. И даже если польские власти захотят снизить эту напряженность – им это уже не удастся. Потому что чувство превосходства уже щекочет польский шовинизм.

Вопрос только в том, что может сделать Украина в этой ситуации? Частично я уже писал об этом. Как видим, пока ничего. Но как минимум устраивать международные скандалы на уровне ЕС – несложно. Каждый случай преступлений на национальной почве должен привлекать внимание партнеров. Недостаточно говорить об этом полякам, которые уже превращают это в политику по отношению к нам.

Мы должны защищать украинцев везде, где они находятся.