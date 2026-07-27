MAGA, то есть протрамповское крыло республиканцев, выбирает войну.

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Целый ряд блогеров MAGA, меняет риторику. Если до выборов в 2024 году они активно выступали за прекращение войны, то сейчас также активно выступают за продолжение.

В чем причина такого исторического "переворота"?

Тут важна хронология событий.

В январе 2025 года, РФ подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном.

Заключение соглашения постоянно лонгировалось по инициативе Москвы. В России выжидали, кто займет Белый Дом в ходе выборов. Даже после электоральной победы Трампа осенью 2024 года, существовала вероятность того, что его "не пустят" в Белый Дом, используя целый ряд юридических механизмов.

Но уже в январе 2025 года стало понятно, что Трамп сменяет на посту президента Байдена и этот процесс не остановить.

17 января Иран и РФ подписывают соглашение о сотрудничестве без пункта о военной взаимопомощи (хотя изначально Москва задумывала подписать два зеркальных соглашения с Тегераном и Пхеньяном).

С КНДР договор содержал пункт о военном сотрудничестве, с Ираном – нет. Потому что с КНДР США воевать не собирались, а с Ираном – да.

То есть, РФ пыталась войти в дипломатический трек с Америкой путем ослабления своего иранского вектора.Почему MAGA заняла изначально пророссийскую позицию? Это крыло республиканцев надеялось "оторвать" РФ от Ирана в момент критически важного противостояния США с Тегераном. При чем, критически важного и для Израиля, с которым MAGA связывает совместная идеология протестантско-иудаистического синтеза.

Кроме того, MAGA надеялась с помощью "украинского компромисса" оторвать РФ от Китая.

Но весной этого года все эти конструкции оказались крайне сомнительными. Вся стратегия MAGA заключалась в том, что Иран удастся быстро победить (для этого РФ нужно "выключить" на несколько месяцев). А дрейф РФ от Китая вкупе с победой США на Ближнем Востоке и в Венесуэле, поставит Китай на колени с помощью "нефтяной удавки".

Теперь ситуация кардинально изменилась.

Для MAGA РФ была нужна лишь для проведения иранской операции, защиты Израиля и успешного сдерживания Китая. Именно в этой парадигме формировался "украинский компромисс" части республиканцев.

Но сейчас война с Ираном входит в затяжной формат и взаимодействие РФ с Тегераном лишь усиливается. Более того, Иран и РФ движутся в сторону формирования модели "общей войны с общими противниками".

Что касается отношений РФ и Китая, то тут историческая трансформация ушла далеко от привычного для США тренда.

Монгольская империя 2.0. находится на активной стадии трансформации и Новая Евразийская реальность – это уже, скорее, данность, нежели умозрительная конструкция.

РФ – это часть синоцентричной мир-системы в рамках Глобального Евразийского острова, Белая Орда.

Вследствие этого, РФ перестает быть для MAGA геополитическим инструментом (именно инструментом, так как в роли союзника республиканцы Россию никогда не рассматривали).

В данной модели, США вступают в активную фазу противостояния с Ираном и Китаем, союзником которых является РФ.

То есть по законам жанра, США делают ставку на усиление военного давления на Россию с целью ослабления ее участия в четырехугольнике РФ – Иран – Китай – КНДР.

Но есть еще один вывод.

Противостояние с любым из участников четырехугольника РФ – Иран – Китай – КНДР, теперь означает в потенциале войну не с одним соперником, а с четырьмя.